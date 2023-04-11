展望後市，台塑四寶認為，第二季為塑料傳統需求旺季，加上近期OPEC+宣布減產，刺激原油價格上漲，有利支撐石化行情，台塑、南亞、台塑化營運可望優於首季，台化雖持保守態度，但也預期營運回穩持平。

台塑化指出，全球原油供給將大幅減少，市場預期供需狀況將逐步轉為短缺，庫存逐漸去化、帶動油價上漲，但美國經濟活動有開始走弱現象，油品需求恐不如預期樂觀，導致油價漲幅受限。

台塑化因第一季原油價格跌幅相較去年第四季放緩，購料、存貨損失比去年第四季減少，而大陸解封後油品需求轉強，產品對原料價差也比去年第四季增加，加上烯烴行情築底走堅，虧損減少，支撐首季本業、稅後純益聯袂擺脫虧損，獲利表現領先。

台塑化煉油廠4月因年度定檢，維持每日36.6萬桶運轉，第二季平均每日45萬桶（83％）運轉；輕裂廠OL#2將於4月下旬開車，預估第二季產能利用率70％。

高通膨及歐美升息影響，需求不振，台塑第一季產品價格年跌7～45％，營業利益年衰退99.9％。

台塑董事長林健男表示，大陸解封、調降存款準備率1碼（0.25％）及推出刺激經濟措施，且第二季為亞洲輕裂廠密集歲修期及塑料需求旺季，有利支撐石化行情；加上台塑美國轉投資公司受惠低廉天然氣成本，可大幅提高開工率，預期營收將優於第一季。

南亞第一季銅箔基板、銅箔、環氧樹脂營運開始回溫，惟電路板產業經持續擴張後景氣觸頂，獲利動能趨緩，首季營業利益季、年雙減。

南亞董事長吳嘉昭認為，第二季起部分經濟負面因素逐步趨緩，消費動能轉強市況可望逐季回升。第二季進入石化需求旺季，消費需求回溫、供應鏈庫存調節至健康水準，預估4月、第二季營收可望持穩增加。

台化董事長洪福源指出，3月製造業PMI並不理想，多在50榮枯線下，顯示經理人對預期不樂觀。除大陸內需有些改善外，各國外貿接單一般，去庫存至少將遞延到第二季末。第二季4月上旬起ARO-3及SM-3兩個大廠歲修，塑膠減產，但售價提升可彌補，預估營收和第一季相當，但4月營收會少於3月。