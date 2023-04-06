受到美國聯準會多次升息影響，近日多家銀行爆雷，如瑞士信貸遭瑞銀收購後，其AT1債券甚至遭減記為0，對此，勞動部勞動基金運用局表示，如瑞士信貸AT1債券等因不符合風險控管，無論自營或委外部位均未持有相關產品。

至於矽谷銀行爆雷，劉麗茹說，自營未持有相關股債，但委外可能會有被動式投資，但一旦遭介入、接管，就可以確保債權，就勞動基金來看，沒什麼影響。

截至今年2月底止，勞動基金規模總共為5兆6254億元，國際金融市場持續波動下，截至2月底之評價後收益數為1189.5億元，收益率2.21％，勞動基金局副局長劉麗茹表示，近期國際金融市場持續波動，受美歐部分銀行流動性風險影響，經濟前景目前仍未明朗，加上預期我國上半年出口仍將承受一定壓力影響下，基金局將持續密切關注後續發展，隨時調整投資組合部位，審慎布局並分散風險，以因應各種發展變化，確保基金經營長期投資效益。

劉麗茹提及，勞動基金辦理各項投資以長期、穩健投資角度，多元布局於國內、外股票、債券及另類資產，藉以降低市場波動對基金收益影響，並以獲取長期穩定的績效為主要投資目標。就長期投資績效來看，整體勞動基金近10年多的平均報酬率為4.28％，長期投資績效呈穩健安全態勢發展。