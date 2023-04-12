摩根士丹利認為，歐美各國的放款標準將趨嚴，進而對國內需求造成壓力。雖然亞洲會受到外溢效應影響，但外部需求復甦下，亞洲仍能產生足夠的國內需求，持續讓成長偏向有利亞洲的方向進行。

摩根士丹利強調，亞洲經濟成長可以比歐美已開發國家多出5%左右，可望是2017年以來表現最好的一年。美國聯準會以及歐洲央行分別估將利率提高475個基本點以及350個基本點，藉此抑制通膨大漲，不過亞洲升息周期將趨緩。