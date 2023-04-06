台中監獄6日驚傳外役監受刑人逾假未歸，台中監獄指出，26歲姜姓受刑人在清明連假申請返家探親獲准於3日外出，原本規定6日下午1點應回到台中監獄卻逾假未歸，獄方已通報轄區警方全面協尋姜男。
據了解，《外役監條例》相關規定，受刑人必須達到一定標準，經獄方審查後，才能順利分發到外役監，姜姓受刑人當初因強盜案判刑入獄，在獄中因表現良好轉到外役監。
台中監獄表示，外役監6日下午發現姜姓受刑人逾假未歸脫逃，趕緊通報檢方，警方也立刻發佈查緝進行追查，並聯絡姜男親朋好友協尋，並呼籲姜姓受刑人趕快出面。
台中監獄6日驚傳外役監受刑人逾假未歸，台中監獄指出，26歲姜姓受刑人在清明連假申請返家探親獲准於3日外出，原本規定6日下午1點應回到台中監獄卻逾假未歸，獄方已通報轄區警方全面協尋姜男。
據了解，《外役監條例》相關規定，受刑人必須達到一定標準，經獄方審查後，才能順利分發到外役監，姜姓受刑人當初因強盜案判刑入獄，在獄中因表現良好轉到外役監。
台中監獄表示，外役監6日下午發現姜姓受刑人逾假未歸脫逃，趕緊通報檢方，警方也立刻發佈查緝進行追查，並聯絡姜男親朋好友協尋，並呼籲姜姓受刑人趕快出面。
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