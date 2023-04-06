美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）5日在加州與蔡英文總統會面，他在致詞時表示歡迎「台灣蔡總統」。會後，麥卡錫也在推特發布多條推文，總結此次蔡麥會成果，其中3條提到「蔡英文總統」。對此就有臉書粉專直呼，「如果按照民進黨說台美關係史上最好，為什麼蔡英文是用私人行程過境美國？一個議長見我們總統，不是元首會面，要高潮到這種程度？」引發討論。

臉書粉專《政客爽》6日就表示，「如果按照民進黨說台美關係史上最好，為什麼蔡英文是用私人行程過境美國？一個議長見我們總統，而不是元首會面，要高潮到這種程度？」同時該粉專更強調，「全國人民關心的不是你蔡英文見到了誰，是實際換到了什麼，如果見到了誰拍張照就算成就，那全台灣所有企業都不用工作，每天找人拍照見面就有錢賺了」。

該粉專最後更說，「美國白宮重申是一個中國的框架讓蔡英文過境，按照民進黨的高標準不是應該跟美國抗議嗎？怎麼膝蓋骨這麼軟，美國說一個中國，民進黨就閉嘴了？民進黨實際一點，執政要8年了，簽個東西回來不要打嘴砲吧！」