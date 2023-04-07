多年前，當我開始投入編輯工作時，我常說，需要的就是一枝筆，和一顆好奇的心，如此而已。

但近年來，產業的劇烈變化，一個編輯需要的能力和傢私（工具）越來越多，你要會錄音做Podcast，會ＳＥＯ吸引網路流量，還要會剪接做影片。

因此，每當遇到一心只想做翻譯的文青，我會告訴他，這是一個危險的工作，未來可能被取代。現在，這個未來已經來到。

ChatGPT轟轟烈烈降臨人間。這一期我們介紹了它幕後的推手OpenAI，探索它的美麗（例如以非營利組織精神，吸引了最聰明的頭腦投入），還有它的哀愁（最近向營利模式靠攏，引發偏離理想的撻伐）。（三六頁）

此外，我們訪問專家，談面對ChatGPT，企業可以怎麼做。結論是，人們可以著力的是兩端，也就是前端的察覺痛點，理解市場需求；以及另一端：滿足需求的最後一里路（一二六頁）。

今天，學習的重要性勝過以往的任何時刻，它決定了世界會不會從我們的身邊呼嘯而過。但這個學習指的不是傳統課堂上的學習，累積知識也將不再是目標。

現在公司更需要的是，建立一個學習生態系統，讓員工持續提升能力，它包括工作流程的設計、運用科技助推學習，以及激勵員工保持學習的動力。

以工作設計來說，如果讓工作內容具備一定的複雜度和自主權，員工將會更主動，更願意從工作中學習探索，也越能提高能力（五八頁、七○頁）。

參觀過雪梨歌劇院的人一定都聽過這個命運多舛的故事：它歷經十四年的建設，中途把原來得標的團隊換掉，預算暴增一四○○％，最後才終於蓋好。

原來它犯了大型專案最常犯的幾個大忌：沒有完整規劃就急著開始、工程一邊進行一邊修改等。

更好的做法是慢慢思考，快快行動。從問「為什麼」開始，釐清真正想達到的目的；把大專案分解，變成像樂高一樣，不斷堆疊加大（一○六頁）。

關鍵在於，維持靈活度，並且在過程中學習。

本文作者: EMBA雜誌編輯方素惠

(本文摘自《EMBA 世界經理文摘440期》)