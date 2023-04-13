2022-23賽季英格蘭超級足球聯賽已進入最後不到五分之一的賽程，各隊剩下8至10輪不等的比賽。從第3周起一馬當先的「槍手」兵工廠，上周作客安菲爾德未能保住2：0的領先，最終與「紅軍」利物浦2：2踢平，中止聯賽7連勝；與此同時，緊追不捨的曼城客場4：1大勝南安普敦，寫下聯賽5連勝8連不敗，雖然仍落後槍手6分但少賽一場。兩隊將在台灣時間4月27日凌晨3點在曼城的阿提哈德球場一決高下，槍手至少要保住和局才能維持積分榜領先優勢，假如曼城獲勝，則兩隊失分相同，有可能要戰至最後一輪才能分出勝負，甚至要比較得失球差來決定冠軍誰屬。

不過在這場「冠軍前哨戰」之前，兩隊仍有多場比賽要踢，兵工廠本周末(4/16 21:00)作客對「鐵鎚」西漢姆聯將是一場硬仗，西漢姆尚未脫離降級危機，近4輪聯賽2勝1和1敗搶到7分，近6個主場3勝2和1敗，只輸給最近5連勝躍升至積分榜第3名的紐卡索聯。好消息是槍手目前只專注聯賽，而西漢姆周中還有一場歐洲議會聯賽八強首回合賽事，更要作客至比利時根特。兵工廠近7次對戰西漢姆的戰績是6勝1和，包括上賽季主客雙殺，以及本季首循環主場贏3：1，另外，槍手本季對戰其他6支倫敦球隊的戰績是9勝1和，是名副其實的倫敦之王，在強碰曼城之前已無失分空間，必拚盡全力爭勝，推薦玩法：讓分（兵工廠-1）勝。槍手下一場比賽是4月22日凌晨3點主場對南安普敦，接著就是對曼城的榜首大戰。

曼城方面，由於還有歐冠和足總盃的賽程，對槍手之前要先踢4場比賽，剛剛在4月12日凌晨結束的歐冠八強第一回合，曼城主場3：0大勝德甲拜仁慕尼黑佔得先機，本週末回英超，繼續坐鎮主場迎戰萊切斯特城（4/16 00:30）。狐狸現況水深火熱，在聯賽3連敗8連不勝，積分榜已跌至倒數第2，在6連不勝後解僱了已執教4年的總教練羅傑斯（Brendan Rodgers），生涯第二次臨危受命的亞當薩德勒（Adam Sadler）接手兩場比賽再吞二連敗。萊切斯特城日前已任命曾在2019年帶領阿斯頓維拉重返英超的迪恩史密斯（Dean Smith）領軍，但剩下8輪比賽的保級任務非常艱鉅，首戰更要面對三線爭冠的億萬軍團曼城，恐怕是凶多吉少。曼城近4次在聯賽對戰狐狸全勝，包括上賽季主場大勝6：3，以曼城的近況而論，過關應無太大困難。推薦玩法：讓分（曼城-1）勝、大小（2.5球）大。

曼城在對戰槍手之前，還有下周中（4/20 03:00）歐冠八強第二回合作客對拜仁，以及下周末（4/22 23:45）足總盃四強主場鬥謝菲爾德聯。英超爭冠好戲還有得瞧，留待下回分解。