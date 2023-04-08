史特夫·庫珀 被受壓力隨時會被解僱（圖片來源︰達志影像）

諾丁漢森林最近8場聯賽不勝，本場遇上英超近況最好的球隊之一阿斯頓維拉，「勝」望不高，首選不讓分/維拉勝，也可考慮大小諾丁漢森林[客隊1.5小] 甚至[客隊0.5小]。

【足球-英超】[諾丁漢森林 @ 阿斯頓維拉][04/08 (六)22:00] [編號 712]

作為升班馬森林兩個轉會窗一共新簽了接近30名球員，球隊聯賽29戰得27分排名第十七位，其實只因球差較18位的萊切斯特城好(-28對-30)，才沒有跌進降級區。球隊近期成績也不太理想，8場聯賽3平5敗，只攻進了7球卻丟掉17球。球隊首席射手是威爾斯前鋒 布倫南·強森 Brennan Johnson 目前一共進了8球。

需要注意森林2023年所取得的聯賽3場勝仗分別是擊敗了里茲聯(第十三位)、萊切斯特城(第十八位)和南安普敦(第二十位)，「遇弱越強」，本場對手維拉目前排名第七位，較森林高很多，要取勝絕非容易。傳言森林本場再敗的話 總教練 史特夫·庫珀 Steve Cooper 隨時會被解僱。

維拉聯賽29戰44分排名第七，仍有機會爭取下賽季歐洲賽資格。球隊自去年11月改聘前兵工廠FC總教練 烏奈·埃梅里 Unai Emery 領軍之後成績大幅提升。維拉除了由第十六位升上第七位之外，球隊最近聯賽6場不敗並且得3連勝，當中一共攻進11球之餘只丟2球。前鋒 奧利·沃特金斯

Ollie Watkins 表現最好，一共進了4球以及1次助攻。

森林勢弱，相反維拉氣勢磅礡，本場首選不讓分/阿斯頓維拉勝，也可考慮大小[總分3.5小]；大小諾丁漢森林[客隊1.5小]、[客隊0.5小]。

推薦︰ <足球>712 @ 阿斯頓維拉 不讓分/阿斯頓維拉勝、大小[總分3.5小]、大小[客隊1.5小]、[客隊0.5小]。

馬丁內利 最新7場比賽一共進了6球以及1次助攻，目前以13個聯賽進球成為兵工廠的神射手（圖片來源︰達志影像）

英超爭標形勢明朗。兵工廠 29戰得72分排名榜首，曼城落後8分排名第二少比賽1場。周日Big 6大戰，兵工廠作客對今非昔比的利物浦，首選不讓分/兵工廠FC勝，也可考慮大小[總分2.5大]。

【足球-英超】[兵工廠FC @ 利物浦][04/09 (日)23:30] [編號 722]

兵工廠已在足總盃和歐洲賽事出局，唯一目標就是英超冠軍。在1月底至2月中經歷了連足總盃在內的4場不勝之後，最近7場聯賽全勝，全隊士氣高昂。巴西國腳馬丁內利 Gabriel Martinelli 成為了頭號功臣，在這聯賽7連勝期間一共進了6球以及1次助攻，更以13個聯賽進球，成為球隊聯賽進球最多的球員。另一巴西前鋒 "耶穌" Gabriel Jesus 已復出，上場聯賽對里茲聯更梅開二度。加上球星 布卡約·薩卡 Bukayo Saka 在球會和英格蘭代表隊都表現出色，這鐵三角可說是進球的保證。事實上在這聯賽7連勝的走勢當中，進球[大小2.5]兵工廠成績是6大1小，所以大小[總分2.5大]甚至[總分3.5大]，又或大小[客隊0.5大]、[客隊1.5大]和[客隊2.5大]，都是不錯的選擇。

利物浦本賽季成績大幅下滑，聯賽28戰得43分排名第八，要取得下賽季歐洲賽事參賽資格，餘下聯賽絕對不容再失。可惜球隊近況不理想，連歐冠比賽在內球隊最近4場不勝，成績更是1平3敗，當中只進1球丟掉6球。本場首選不讓分/兵工廠FC勝，也可考慮[總分2.5大]，又或大小[主隊]利物浦小1.5。

推薦︰ <足球>722兵工廠FC @ 利物浦 不讓分/兵工廠FC勝、[總分2.5大]、[主隊1.5小]、[主隊2.5小]。