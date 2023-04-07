屏東大學陳保均（右）進球為球隊建功。（大專體總提供）

111學年度UFA大專足球聯賽6日起到8日在輔仁大學足球場進行男子組各級決賽，男二級冠軍戰屏東大學與輔仁大學陷入焦土戰，屏大在第79分鐘靠著陳保均的一記長射入門，踢進全場唯一1球在男二級封王；以大一為主、年輕陣容應戰的高雄大學，最後10分鐘踢進3球，終場5比2擊退逢甲大學，勇奪隊史首座男三級冠軍。

屏東大學與輔仁大學連續兩屆在不同級別冠軍賽碰頭，上屆在男三級由屏大勝出，本屆則是男二級冠軍戰再度碰面。上半場雙方射正率低、陷入膠著，一路拉鋸到第79分鐘，屏大陳保均接應傳球後快攻，突破3人防線踢進全場第1球。

隨後輔大全力搶快攻，試圖扭轉戰局，雖有多次近門框和角球機會，卻屢屢遭擋下；比賽尾聲屏大翁宇漢抄截後快攻，輔大守門員楊心謙為阻止，禁區外手碰球，遭判紅牌出局，最終輔大也無力反撲，屏大以1比0獲勝，奪得本屆男二級冠軍。

屏大初試啼聲的陳保均，就在冠軍賽踢進關鍵致勝球，他說：「上半場其實對自己不太有自信，沒有把握住該進的球，中場休息學長們給予鼓勵，下半場不辜負學長們，放開來踢。」

而去年剛成軍的國立高雄大學足球隊，以大一為主的陣容踢進男三級冠軍戰，雖然在一開賽就被逢甲大學踢進1分，但隨後馬上靠吊球追平1比1，且下半場趁逢甲體力下滑一口氣追加3分，更在補時到點前最後5秒由謝坤成再踢進1分，終場以5比2勝出，首次參戰男三級就拿下隊史首座冠軍金盃。

高大隊長張晏誠說：「前5分鐘大家都還沒進入狀況，不過隊友都有陸續做到該做的本分。」他也點出選手們在下半場都有將體力支撐住，才能夠持續有分數進帳，為比賽勝利的關鍵。

在比賽第70分鐘踢進第3分超前比的大一黃朝忠，認為自己還有進步空間：「門前進攻把握和控球，都可以再做到更好。」身為菜鳥的他，也期待未來球隊能不斷挑戰更高的殿堂，並把終極目標設定在帶領球隊打進男一級的比賽，拿下UFA的最高榮耀。