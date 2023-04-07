🚨 Statement from Kylian Mbappé in disagree with PSG campaign for 23/24 season tickets where he was involved almost everywhere.



“I was never informed of that — I don’t agree with that video published”.



“PSG is a top club and family — but it’s NOT Kylian Saint-Germain”. pic.twitter.com/Sj70BXZMEz — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) April 6, 2023

法國球星姆巴佩（Kylian Mbappe）和PSG（巴黎聖日耳曼）之間的關係，再度成為球迷關注的焦點，PSG在6日發布新賽季的季票宣傳影片中，內容包含姆巴佩對於球團及球迷的感性發言，但卻讓巴黎球星非常不開心，姆巴佩隨後在個人IG發布聲明，怒斥PSG未經同意就擅自使用自己的肖像權。

根據外媒《Goal.com》報導，PSG公布的宣傳片中以姆巴佩為主體，未見梅西（Lionel Messi）以及內馬（Neymar）身影，不料PSG拍不著馬屁，甚至讓這位當代球星動怒了，抱怨自己從未被告知相關消息，「我剛發現了球團下賽季的季票宣傳影片，沒有人跟我說訪問的內容……這似乎是一個關於營銷的採訪，我不同意公開這部影片，這也是為什麼我總是為肖像權而戰。PSG是一個偉大的俱樂部，也是一個大家庭，但它肯定不是叫做Kylian Saint-Germain。」姆巴佩表示，PSG並非屬於自己的球隊，球團不應該只拿他做為行銷手法。

姆巴佩去年夏天被傳出可能加盟皇家馬德里，最後仍與PSG續約並加薪，合約將走到2025年6月，不過本賽季PSG狀況並不好，接連在法國盃及歐冠出局，聯賽更是苦吞2連敗，近期則傳出PSG將留下以姆巴佩為主體的陣容，梅西和內馬都會在夏天被出清，但姆巴佩在PSG的未來也充滿變數，他和皇馬的連結從未斷過，英超豪門也虎視眈眈準備出手搶人。

經由姆巴佩的抗議之後，PSG已經將影片下架。這也並不是姆巴佩頭一次捍衛個人肖像權，去年他參與法國隊集訓時，就曾拒絕出席全體大合照活動，也推掉所有相關商業活動，最終法國足協修改了肖像權使用規範，才讓姆巴佩心滿意足同意參加法國隊活動。