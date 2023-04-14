德甲巨人拜仁慕尼黑12日在歐冠聯賽8強首回合碰頭英超強權曼城，不但以0比3遭對手完封，甚至還爆發了休息室「內」鬨，根據德國媒體《圖片報》報導，馬內（Sadio Mane）因不滿隊友薩內（Leroy Sane）的傳球選擇，在休息室出拳攻擊後者臉部，導致薩內嘴角出血，成為焦點話題。

本季拜仁狀況不斷，當家門神諾伊爾（Manuel Neuer）12月中因滑雪意外導致球季報銷，讓球隊戰力下滑不少，儘管目前仍位居聯賽第一，但距離後頭的多特蒙德只有2分積分差距，上個月20日敗給勒沃庫森後，拜仁決定解雇總教練納格斯曼（Julian Nagelsmann），由前切爾西主帥圖寇（Thomas Tuchel）接掌兵符。

這次拜仁又有了兩「內」的嚴重衝突，根據報導內容，事件起因源自於歐冠面對曼城的下半場，先發上陣的薩內一次傳球失誤，與馬內直接在場上展開爭論，沒想到賽後2人將不滿情緒帶進休息室裡，由於薩內對自己說話的態度不佳，馬內直接一拳打在對方的嘴唇位置，造成薩內嘴唇見紅出血。

Where the Sane Mane beef started pic.twitter.com/cglI05hsYM — Greezycomps (@greezycomps) April 12, 2023

上周馬內面臨從小所尊敬的姑姑離世，陷入悲痛的情緒中，但不代表能使用暴力解決事情，據報導，馬內除了將遭球團罰款50萬歐元（約1676萬新台幣）外，在拜仁的時光可能已經進入倒數計時。球團官方隨後發布消息，由於馬內賽後的行為不當，對他進行禁賽一場及罰款的處分，也代表馬內將不會出現在本周主場對陣霍芬海姆的聯賽，但衝突過後，2人隔天還是一同出現在隊內練習中，甚至還做為搭檔進行訓練。