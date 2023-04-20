中鴻表示，整體來看，當前鋼廠煉鋼成本仍處高位，且大陸官方擴大內需增長政策不變，隨著寶/鞍鋼相繼開出平盤，亦為亞洲鋼市穩健定調。考量國內業者產銷略有遞延，為兼顧下游競爭力，故本次盤價平盤。

中鴻進一步說明，盤價考慮因素，以總體經濟方面分析，國際貨幣基金(IMF)報告4月11日指出，受高通膨與金融風險上升影響，下修今年全球經濟成長0.1個百分點為2.8%，然因大宗商品價格回落，全球通膨率將持續改善。另外，美國公布3月CPI年增5.0%，增速持續放緩且低於市場預期，隨著通膨逐步緩解，全球升息進入尾聲，加拿大、澳洲、南韓、印度更陸續暫停升息，全球經濟將有望恢復成長動能。

先前美歐銀行流動性危機影響市場信心，導致下游採購轉趨觀望，加上近期大陸少數鋼貿低報擾市，亞洲鋼價目前短遇亂流；然歐洲鋼廠先前因火災事故及設備維修緩慢仍持續影響供給，美國鋼廠則因接單順暢、交期遞延，Cleveland-Cliffs於4月初再度提漲，預計全球鋼材將續往高價區去化。