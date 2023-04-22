物價、油價、人力成本不斷攀升，客運營運壓力日增，中華民國公共汽車客運商業同業公會全國聯合會檢討18項營運成本後，運價漲幅約9％，有544條路線會受影響。交通部公路總局表示，4月18日已把提案報給交通部，建議調漲準基本運價，但差額由政府補貼，讓消費者影響降到最低。

客運業在2018年曾檢討一般公路客運的18項營運成本，2019年獲交通部核定，每人每公里的基本運價，從2.97元調漲至3.48元，但採政府補貼，差額由政府吸收，每年經費約3.18億元。

隨著各項成本上升，客運業再度進行18項成本檢討，公會日前將一般公路客運的成本檢討案送至公路總局。國道客運的成本檢討，則委託外部單位研究中。

公路總局表示，一般公路客運的18項成本檢討案，已在4月18日報給交通部，建議採2019年的模式，調漲準基本運價但由政府補貼差額，以換取票價凍漲。

公路總局指出，全台有152條國道客運路線與392條一般公路客運路線，由於國道客運的兩端都有平面路段可以漲價，一旦成本檢討案獲核准，等於544條路線都會受影響。

今年已有台北客運、桃園客運、三重客運、統聯客運、和欣客運、基隆客運等客運調整票價，國光客運也將跟進調整，第1階段預計7月1日實施，主要針對10多條中長途路線，漲幅不超過10％；第2階段針對短途通勤路線，但調幅不大僅1至2元，上路時程未定。