解封之後國際商務、旅遊需求快速成長，桃園機場公司今（21）日表示，今年首季客運量是654萬6250人次，比去年同期增加22倍，已恢復至疫情前（2019年）的54％。

機場公司表示，桃園機場3月客運量244萬7470人次，較去年同期增加2306％；尤其去年10月國境解封後明顯成長，平均日運量趨勢自10月的日均量2.1萬人，提升至3月平均每日已達7.8萬人。隨著人潮回流，桃園機場同步恢復商業服務量能，截至今年3月，已達到疫情前（2019年）的57％。

隨著國際航空旅運需求增加，桃園機場各航空公司也持續增班，今年第一季航機起降近4萬架次，較去年同期成長53％。由於太平洋盛行西風減弱，北美長程航線抵台延誤減少，搭配航空公司人力加強調度等措施，桃園機場3月準點率達82％。

機場公司表示，為持續強化航班準點率，機場公司自去年10月起，透過自行開發的商業智慧分析平台（ADIP），每月2至4次與本機場國籍業者分享相關準點率資訊，並要求國籍業者在增班同時，應同步考量航班準點率，另也歸納常態性延誤航班，避免連帶牽動其他航空公司準點率，提升機場整體營運效率。

根據國際機場協會（ACI）預測，全球國際航線平均客運量最快2024至2025年恢復至疫情前水準，桃園機場2023年客運量預估約2000至2800萬人次。