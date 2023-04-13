會計研究發展基金會分享永續準則最新發展趨勢。(會研會提供)

國際永續準則理事會（ISSB）將於今年（2023）第二季發布永續揭露準則第S1及S2號，以提供全球企業揭露永續資訊的基準。會計研究發展基金會今日邀請ISSB理事Hiroshi Komori，分享永續準則最新發展趨勢，並以金融業及電子業為例，說明日本企業永續資訊揭露情況。

本次研討會由會研基金會董事長王怡心、XBRL委員會執行長周世昊擔任主持人。主講者Hiroshi Komori理事指出，日本的政府退休投資基金自從2017年開始，邀請基金管理人票選最佳的整合性報告書。透過整合性報告書，可以瞭解被投資公司目的、長期願景、價值創造過程及公司中長期如何改善其價值鏈。

此外，透過整合性報告書也可以連結公司財務及非財務資訊。對於資源有限的中小企業，大型企業的整合性報告書亦可作為參考。Hiroshi Komori希望透過日本經驗的分享，讓台灣投資人理解如何利用永續資訊探究公司的營運細節。

王怡心表示，根據世界經濟論壇（WEF）所提供的環境、社會及治理（ESG）生態圈，會研基金會在永續議題上可扮演的角色屬於準則制定者及架構發展者；此外，根據台灣證券交易所公布的ESG生態系七大行動方案，會研基金會是準則制定者，重點工作是協助金管會培育ESG專業人才，以及辦理各式宣導會。

金融監督管理委員會於3月28日發布的上市櫃公司永續發展行動方案，會研基金會成立永續準則委員會，將於今年11月16日舉辦「2023ESG高峰會」，屆時歡迎大家踴躍參與。

最後，王怡心提到，達成永續發展目標，需要公司領導人、董事會成員、管理階層的支持，以及基層員工的執行才能達成。會研基金會將持續舉辦相關研討會及課程，以協助社會大眾對永續議題有更深入的認識。歡迎有興趣民眾瀏覽會研基金會所架設的「ARDF EDU 線上學院」學習網站，獲取最新訊息。