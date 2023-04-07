金曲台語歌后張秀卿與小她12歲的老公王國贊2014年結婚後，最大願望是拚生子，她起初努力看醫生、嘗試過所有民俗偏方等，卻遲遲沒好消息，但52歲的她，目前已停經逾半年，卻仍求子心切，加上先前赴小琉球的送子觀音廟獲贈廟宇唯一的一件神明披風神器，讓她重拾勇氣，大膽做最後一搏。

她憶起在送子觀音廟演出結束後，特別多留一天去參拜寺廟，在現場虔誠的擲筊、拜拜，直言，當天花許多時間求神許願，希望神明能幫忙一圓生子願望，「我擲筊擲很久，跪到腿都酸了，我知道（懷孕）沒這麼簡單」，幸好最後得到送子觀音的指點、應允，她興奮說：「這是奮力一搏，給自己最後一次機會。」

她近期再度去看西醫、中醫調身體，持續養身及注意飲食、睡眠等，醫生告訴她就算停經還是會有懷孕機會，她不改幽默個性又期待說：「這是天方夜談，如果是奇蹟出現也太神奇了，拭目以待。」

熱愛小孩的她，透露，與老公近年對於生小孩是順其自然，但每次看到身邊朋友小孩的可愛模樣，頻頻讓她燃起想再生的衝動，「現在如果能生一個小孩，我們會多麼呵護小寶貝，我會默默地努力，但不希望給老公壓力。」

她與老公結婚近10年，感情甜蜜，婚後隨著老公定居台南，最近正值宣傳期，時常南北奔波，每次北上工作約一周，只要與老公分隔兩地，2人每天都會密集傳訊息、視訊電話等，甚至老公有時還會傳搞笑的性暗示照片，催促她趕緊完成工作回家相伴，增加夫妻間情趣，她一收到性暗示照，笑到泛淚回說，「老公在幹嘛，你很噁」，接著直誇：「我老公很有趣又體貼，每天被他笑死。」

她近來推出新專輯《我是女王》，甜蜜說，新專輯同名主打歌是老公的提議，當時與老公聊到動感夯曲〈辣妹駕到〉已推出10年，一直思考要推一首唱跳新歌能夠超越〈辣妹駕到〉，自虧：「總不能說『歐巴桑駕到』、『女神駕到』，感覺不夠頂級。」豈料在家視她為女王的老公脫口而出，「你是我的女王」，她吐槽說：「這句有點繞口，不然就『我是女王』，不囉唆、不用求人，簡單好記又大器。」