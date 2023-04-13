女星鍾欣怡過去因拍廣告走紅，以「威寶妹」的稱號為人熟知，後續朝演戲和主持方面發展，也交出亮眼成績單，2014年她嫁給製作人孫樂欣，育有1子1女，一家四口生活幸福美滿。近年淡出演藝圈的她，時常用社群平台與粉絲互動，分享日常趣事，近日她曬出一系列辣照，引來許多粉絲留言，就連老公孫樂欣的好友群組也收到照片，令他直問：「我該參與討論嗎？」

鍾欣怡近年保養得宜，累積一大票婦女粉絲追隨，都希望她分享保養秘訣，還是許多保養品牌的新寵兒，去年她更熱衷運動，才一年時間就恢復產前曲線，她PO出一系列可愛自拍照，令網友紛紛表示，「欣哥是趴多低啊？」、「這拍下去會變的更年輕啊！」、「真不愧是讓我從當時橫空出世的威寶妹 就被圈粉的女子」、「你老公真幸福，有如此完美的老婆」、「妳真的好漂亮，是怎麼保養維持的」

沒想到老公亂入給了她一個「謎之角度」，胸前好身材瞬間成為焦點，讓鍾欣怡忍不住喊，「我就問你想要趴多低，他回我『還可以更低』，我想這是夫妻間的情趣吧！」，就連老公孫樂欣自己的Line群組也收到同樣的照片，群組內的成員爭相討論自己老婆，他也表示這樣的感覺很微妙，都不知道該不該加入討論。