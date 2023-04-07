ASUS Pro WS W790E-SAGE SE工作站，提供使用者全新工作站超頻方式；過去，許多專業人士一直試圖在效能及穩定性間取得完美平衡， ASUS Pro WS W790E-SAGE SE先進的BIOS與堅固的設計，能安全且有效的將系統推升至極限，淋漓釋放工作站平台強大潛力。

此外，ASUS Pro WS W790E-SAGE SE亦具備許多有利超頻的機制，如：重試鈕(Retry Button)、安全啟動鈕(Safe Boot Button)，同時可處理近2000瓦的功率，將Intel Xeon W9-3495X處理器超頻至約5.4 GHz，於Cinebench得分中脫穎而出，用戶探索超頻新領域更隨心所欲。

華碩日前法說，公布去年第四季受營收規模縮小，加上銷貨折讓、存貨跌價損失等負面因素影響下，單季由盈轉虧，估首季營收將季減15%、營運可望落底，第二季營收看增1成，但上半年整體營運仍辛苦，獲利依舊有壓。