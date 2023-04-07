ASUS Pro WS W790E-SAGE SE工作站，提供使用者全新工作站超頻方式；過去，許多專業人士一直試圖在效能及穩定性間取得完美平衡， ASUS Pro WS W790E-SAGE SE先進的BIOS與堅固的設計，能安全且有效的將系統推升至極限，淋漓釋放工作站平台強大潛力。
此外，ASUS Pro WS W790E-SAGE SE亦具備許多有利超頻的機制，如：重試鈕(Retry Button)、安全啟動鈕(Safe Boot Button)，同時可處理近2000瓦的功率，將Intel Xeon W9-3495X處理器超頻至約5.4 GHz，於Cinebench得分中脫穎而出，用戶探索超頻新領域更隨心所欲。
華碩日前法說，公布去年第四季受營收規模縮小，加上銷貨折讓、存貨跌價損失等負面因素影響下，單季由盈轉虧，估首季營收將季減15%、營運可望落底，第二季營收看增1成，但上半年整體營運仍辛苦，獲利依舊有壓。
#工作站 #華碩 #超頻 #ASUSProWSW7 #90
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。