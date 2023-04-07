電子權值股部分，台積電(2330)ADR小漲0.04%，今股價同樣小漲開出，股價最高觸535元，股價在5日線附近糾結震盪；聯電(2303)盤下小跌震盪、跌幅在0.5%以內，啟動月線保衛戰；聯發科(2454)同樣開跌震盪，跌幅落在0.5%~1%，陷入箱型區間整理；鴻海(2317)股價在平盤附近游走。

電子族群今呈現題材股各自點火，記憶體族群則吹起反攻號角，華邦電(2344)領軍大漲逾4%，南亞科(2408)、旺宏(2337)分別漲至3%、2.6%。驅動IC產業看好谷底已過，敦泰(3545)一度大漲逾7.5%，天鈺(4961)稍早漲逾4%，瑞鼎(3592)、聯詠(3034)也分別上揚逾2%、1%。傳產股中航運股相對有撐，貨櫃三雄長榮(2603)、萬海(2615)盤中上揚超過1%，陽明(2609)漲近1%；散裝航運部分，裕民(2606)、慧洋-KY(2637)漲幅均逾2%，龍德造船(6753)則挾軍工題材，大漲至少5%。

分析師表示，美國公布上周初領失業救濟金人數跳增至22.8萬人，高於預期的20萬人，前值從19.8萬人大幅上修至24.6萬人，顯示美國就業市場可能出現鬆動，經濟衰退風險增加。現階段市場出現觀望情緒，靜待非農就業報告，並因長假關係，指數波動幅度不大。台股進入月營收公布期，市場由個股業績主導，指數部分則臨近萬六壓力，較無表現機會。