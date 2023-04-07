法國總統馬克宏正在中國大陸進行3天國是訪問，外界期盼他能勸阻最高領導人習近平，不要援助俄軍在烏克蘭的戰爭行動，且幫助俄羅斯「恢復理智」。兩人昨天舉行聯合記者會，習近平重申「支持和談，尋求政治解決」的立場，不過卻遭到克里姆林宮打臉，表示目前看不到政治解決的前景，除了持續作戰之外別無他法。

根據英國廣播公司（BBC）報導，馬克宏（Emmanuel Macron）與習近平在6日下午進行了閉門會談，結束後兩人公開發表談話，習近平再次表達支持俄烏雙方透過和談來解決衝突，並呼籲俄羅斯不要動用核武。

法國總統馬克宏正在中國大陸進行3天國是訪問，圖為他接受中國國家主席習近平隆重軍禮歡迎。（圖／美聯社）

儘管如此，俄羅斯也在同一天明確表態，目前沒有由中國來調解烏克蘭戰事的可能性。克里姆林宮發言人培斯科夫（Dmitry Peskov）說：「中國在調解方面具備「有效且有力的潛力」，但「烏克蘭的局勢很複雜，到目前為止，沒有和平解決的前景，」因此俄羅斯「別無選擇」，只能繼續進行戰爭。

針對俄烏衝突問題，先前北京政府提出了自己的和平計畫，內容包括要求雙方停火止戰、啟動和談等12項提案。西方國家普遍對這項計畫不感興趣，認為過度偏袒俄羅斯；烏克蘭總統澤倫斯基則是表達了歡迎之意，並希望能和習近平直接對話。

習近平昨天與歐盟執委會主席范德賴恩（Ursula von der Leyen）舉行會議時，被問到致電給澤倫斯基一事，他再次表示，願意在「適合的條件和時機下」與對方交談。