遭陸制裁，蕭美琴在推特上回應「哇！中國共產黨（PRC）又制裁我了，這是第二次了」。(取自蕭美琴推特)

大陸國台辦今(7)日宣布對台灣駐美代表蕭美琴實施制裁，批評蕭挾洋自重，倚美謀獨。對此，蕭美琴在推特上直呼「哇！中國共產黨（PRC）又制裁我了，這是第二次了」。

大陸國台辦發言人表示，蕭美琴挾洋自重，倚美謀獨，蓄意挑動兩岸對立對抗，肆意破壞台海和平穩定，進一步暴露其冥頑不化的謀獨本性。因此大陸方面決定對蕭美琴實施進一步制裁，嚴禁蕭本人及家屬進入大陸和香港、澳門，禁止其金主和關聯企業與大陸組織、個人合作，並採取其它一切必要的懲戒措施，依法終身追責。

對此，蕭美琴在推特上直呼「哇！中國共產黨（PRC）又制裁我了，這是第二次了」。

去年8月16日，國台辦授權宣布對列入「台獨頑固分子」的清單人員實施制裁，當時蕭美琴就被列入名單內，該名單還包括顧立雄、蔡其昌、柯建銘、林飛帆、陳椒華、王定宇等7人，禁止本人及家屬進入大陸和香港、澳門等限制措施，同樣限制其關聯機構與大陸有關組織個人進行合作，並採取終身追責。