全訊為專業砷化鎵、氮化鎵微波積體電路(GaAs、GaN、MMIC)及功率放大器(PA, Power Amplifier)廠，由於全訊為政府國防關鍵零組件供應商，隨著國防自主政策推動，國防產品自製率逐步提升，讓公司搭上軍工題材，近期股價也強勢走高。

受惠於政府標案相關產品穩健成長，全訊3月合併營收為6309萬元，較去年同月增加21.16%，累計第1季營收達2.22億元，較去年同期成長17.82%，全訊預估，今年國防相關PA模組及次系統出貨量可望較去年成長。

除國防相關產品出貨量持續增加外，全訊今年在商用領域亦有新的斬獲，其中自主研發的28GHz毫米波(mmWave)功率放大器，應用於5G小型基地台及低軌道衛星市場，公司於3月參加海外Satellite 2023(美國衛星通訊展)，獲得國內外客戶的青睞，今年開始對國內及國外客戶進行小批量出貨，公司並規劃將於6月份參加IMS 2023(美國微波通訊展)，積極向海內外微波及衛星通訊客戶介紹全訊自主研發製造的微波產品，拓展國際市場。

全訊表示，近期全球疫情逐步紓解，國外軍工產品客戶訂單陸續回籠，預估今年對以色列、歐洲、美國及亞太國家等軍工客戶出貨量可望明顯回溫，預估隨政府國防標案、商用微波通訊，以及國外軍工航太等三大功率放大器產品線的訂單出貨量持續增加，今年整體營運可望維持雙位數以上的成長。