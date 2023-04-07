由專人針對民眾需求進行分析與建議，最後還會製作「土地財產健檢單」給民眾，讓民眾一目了然。(彰化縣政府提供／吳建輝彰化傳真)

不動產登記、分割、買賣等影響民眾權益巨大，但土地專業法規對一般民眾難以消化理解，員林地政事務所看見民眾需求，推出首創的「土地財產健檢e政府」服務，由專人針對民眾需求進行分析與建議，最後還會製作「土地財產健檢單」給民眾，讓民眾一目了然。

員林地政事務所率全縣首創「土地財產健檢e政府」，透過社區服務、主任有約、土地財產健檢等方式，讓民眾更簡易、更便捷的方式去了解、處理不動產與土地相關問題，至今已經服務超過上百人。

縣府地政處指出，「土地財產健檢e政府」至開辦至今已辦理46場社區服務，其中為配合民眾作息有16場是在假日及夜間服務；另外主任有約服務148件、土地財產健檢72件、線上[email protected]官方帳號也有493位好友，線上詢問75人、線上健檢26件。

地政處表示，土地財產健檢由專人針對民眾需求進行分析與建議，像是繼承、農地使用、土地分割、買賣、贈與等等，而在分析的同時，也提供跨域多元健檢，包括稅務、建管、農保、農舍、水利等問題，也一併分析，最後會製作「土地財產健檢單」，讓民眾可回家與家人討論。

地政處說，因應COVID-19疫情及網路社群軟體的普及，員林地政還有財產健檢[email protected]官方帳號(ID： @869kuzde)，民眾可以利用自己時間，全時段線上詢問或申請財產健檢，若是遇到不清楚的地方還能立即通話解說，免除民眾來回奔波，精確又便捷。

地政處強調，為避免長者來回奔波，地政事務所也會主動前往社區關懷據點等做宣導服務，深入地方拜訪村里長，也有機關學校預約申請，共同協助民眾發現問題、解決問題。另外民眾也可申請「主任有約」，將由主任親自服務，進一步深入諮詢。