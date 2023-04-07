三月營收以區域別來看，以日本表現最為強勁，單月營收年成長46%，合計北亞市場年增20%；歐洲及北美市場則呈個位數增長。事業群表現而言，以嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)及產業雲暨影像科技事業群(Industrial Cloud& Video Group，ICVG)表現最佳，分別年成長21%及15%，而其餘事業群年對年表現則普遍衰退。

若以第一季營收來看，區域表現以歐洲及北亞市場最為強勁，年對年分別增長13%及18%；北美地區則為個位數穩健成長。大陸及新興市場因客戶仍處庫存調節期表現相對疲弱，年對年呈雙位數衰退。各事業群表現方面，因去年值出貨旺季基期偏高及部份客戶訂單遞延影響，各事業體年對年普遍下滑，然產業雲暨影像科技事業群(Industrial Cloud& Video Group，ICVG)及嵌入式物聯網平台事業群(Embedded-IoT Group，EIoT)仍保持強勁動能，分別年成長27%及18%。

研華財務長暨綜合經營管理總經理陳清熙表示，全球高通膨及高庫存挑戰猶在，大陸解封效益尚未發酵，然受惠於訂單遞延效應及歐美大型專案出貨挹注，研華2023年首季營收仍締造歷史次高的佳績，面對未來，期望於工廠自動化、再生能源基礎建設、智慧醫療等應用領域取得先機，持續保持成長動能。