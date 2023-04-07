外資現貨買超12億元，期貨淨多單略減至9,911口。自營商選擇權淨部位，目前並無明顯多空方向。近月選擇權籌碼為中性格局，賣權OI大於買權OI之差距為1萬4,000餘口，買權OI增量呈現不足。周選方面，賣權OI增量大於買權，目前選擇權多空持續拉鋸互不相讓。

群益期貨指出，外資賣期貨買現貨，自營商選擇權呈現保守，月、周選呈現保守，整體籌碼面呈現保守。技術面台股依舊五日均線上下遊走，目前在三角收斂態勢形成下，短線台股將隨量能放大走出明顯波段趨勢。