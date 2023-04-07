金門二膽上兵陳嘉壎失聯案，金門地檢署認定陳男以逃兵身分潛赴大陸藏匿，以《陸海空軍刑法》罪嫌發布通緝，並請求法務部向陸方請求協助緝捕遣返，法務部國兩司已在本月初依兩岸共打及司法互助協議，正式向陸方提出遣返罪犯的請求。

法務部證實，法務部是依據「海峽兩岸緝捕遣返刑事犯或刑事嫌疑犯作業要點」，透過「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」管道，已於4月初向陸方提出緝捕遣返陳嘉壎請求。

據指出，金防部所屬烈嶼守備大隊二膽守備隊志願役上兵陳嘉壎3月9日不假離營，翌日陳嘉壎被大陸海警救起；陸委會證實陳嘉壎人在福建廈門。金門地檢署3月17日以涉嫌違反陸海空軍刑法第39條、40條對陳嘉壎發布通緝，追訴時效20年。

金檢曾指揮憲兵赴陳男位於新北市住處搜索，調查後初步排除陳男逃兵原因，與軍中管教或感情因素無關，金檢是於3月21日請求法務部向陸方提出遣返請求。法務部已於本月初向陸方提出請求。