一名女子小美拜託林男幫助她追債，聯絡欠債人到他家，沒想到，林竟趁機在礦泉水下藥，小美喝完頭暈嘔心，藉口幫她擦藥伸狼爪上下其手，小美打手機向友人求救，脫身後就醫檢查，血液竟驗出有安眠鎮靜藥物反應，怒而提告，林男矢口否認，刑事部分，法官依以藥劑強制猥褻罪判他4年6月，民事則判賠精神撫慰金50萬元，均可上訴。

判決書指出，小王欠小美錢卻避不見面，小美2021年5月25日晚間到林男住處，拜託林男打電話約小王來聊天，好像他討債，豈料小王依約開車抵達林男家，卻看見小美車子停在旁，立即掉頭離去，還傳訊給林男質問「她怎麼會去找你？」，林男回訊：「你的問題」。

小美苦等到深夜23時許去上廁所，林男趁機將不明藥劑加進她喝一半的礦泉水內，小美返回再喝水後，出現頭暈、噁心及嘔吐等症狀。

林男以擦藥為藉口扶她進房，趁機摸她背部，並將頭埋在她兩腿間磨蹭，小美無力反抗只能盡量閃躲，在凌晨時趁隙打手機向友人求救，友人到場將小美送回家。

小美藥效發作，在家門口暈睡到天亮，當天前往就診，血液中驗出含有安眠鎮靜藥物，向警方報案。

林男矢口否認下藥，辯稱小王並沒說不到現場，他若強制猥褻恐被人逮到，且他也告知小美「這麼晚了，小王應該不會來了」，希望她趕快回家，小美案發後隔天還到他家取物，不符情理。

刑事部分，法官不採信林男說法，依以藥劑強制猥褻罪判刑4年6月，小美提起附帶民事訴訟求償，法官認為林男的抗辯是卸責之詞，判賠精神撫慰金50萬元。