台中市北區一家汽車旅館，去年6月間發生林姓男子全裸猝死案，警方查獲與林男入住的陳姓女網友，經深入追查，發現陳女與江姓丈夫透過網路釣魚方式，誘騙網友到摩鐵後下藥洗劫，半個月內得手7次，林男因有心臟病導致用藥後猝死。2021年底一審依強盜致死等罪判陳、江各17年有期徒刑。最高法院依強盜致死等罪判陳女十五年十月徒刑定讞，另詐欺等罪判刑一年二月，得易科罰金確定。江女二審改判十六年八月徒刑，詐欺部分歷審皆判刑一年二月，江女未上訴定讞。

判決指出，陳女與江男是配偶，因江男罹患失眠、憂鬱症，2021年3至6月間多次到身心科診所就診，並藉此取得安眠藥物，兩人卻將取得的藥物拿來犯案。

判決書指出，陳、江因疫情影響收入不佳，合謀透過交友軟體尋找目標，並下手強盜，由陳女在「Good Night」、「BeeBar」等軟體邀約對象喝酒聊天，待雙方見面後，陳女先支開被害人、江男在酒內摻藥物，等被害男子喝下昏迷後，再洗劫他們身上財物。

檢警查出，從2021年6月初開始，短短半個月，已有藍姓、詹姓等6人受害，且陳、江不只洗劫被害者財物，還拿走信用卡盜刷，行徑惡劣，得手10多萬元。

陳、江食髓知味，2021年6月12日以相同手法邀約林男（45歲）到摩鐵，同樣給林男喝下摻了藥物的酒，並洗劫林男財物後離去，沒想到林男因本身有心臟疾病，用藥後引發酒精及多重藥物反應死亡，被旅館員工發現他全身赤裸倒臥在房內地板。

陳女辯稱，她與林是網友，因林男喝醉酒脫褲子，她害怕被性侵，才會趁機落跑。台中地院法官認為，陳、江以藥劑讓被害人陷入昏睡無法抗拒，進而盜取財物，導致林姓男子死亡，具相當惡性，依強盜、強盜致死等罪重判。