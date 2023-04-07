中國國家主席習近平4月7日下午在廣州松園與法國總統馬克宏舉行非正式會晤。習近平表示，烏克蘭危機成因複雜，延宕下去對各方都不利，政治解決是唯一正確出路；歡迎法方就政治解決危機提出具體方案，中方願予以支持，也願發揮建設性作用。馬克宏回應，願與中方密切溝通合作，為推動儘快政治解決危機作出共同努力外，也邀請習近平明年回訪法國。

大陸央視新聞報導，習近平與馬克宏在廣州松園臨水而坐，觀景品茗；循著《高山流水》悠遠婉轉的琴聲，習近平和馬克宏來到白雲廳，聽千年古琴奏千年絕唱，品千年茶韻論千年興替。

隨後習近平邀請馬克宏共進晚餐，雙方繼續就烏克蘭危機等共同關心的問題深入交換意見。

習近平指出，烏克蘭危機成因複雜，延宕下去對各方都不利，儘快停火止戰符合有關各方和整個世界利益，政治解決是唯一正確出路。在烏克蘭問題上，中方絕不從私利出發處理問題，而是始終站在公平公正的立場。有關各方都應該承擔起責任，相向而行，為政治解決創造條件。歡迎法方就政治解決危機提出具體方案，中方願予以支持，也願發揮建設性作用。

馬克宏表示，法方同樣認為，政治解決烏克蘭危機需要兼顧各方合理關切。法方高度重視中方的國際影響力，願與中方密切溝通合作，為推動儘快政治解決危機作出共同努力。

習近平指出，這兩天，我們在北京和廣州進行了深入、高品質交流，增進了瞭解和互信，為今後中法兩國在雙邊和國際層面的合作明確了方向。很高興我們在中法、中歐關係以及很多國際和地區問題上有很多相同或相似看法，這體現了中法關係的高水準和戰略性。我願與你繼續保持密切戰略溝通，推動中法全面戰略夥伴關係提升至新高度。

馬克宏回應，這兩天裡，我們的交流友好深入，使我進一步領略了中國悠久燦爛的歷史文化，增進了對現代中國治國理政理念的瞭解。此訪非常成功，取得了豐碩成果，必將有力推動法中關係取得更大發展。我願與習近平主席繼續保持密切戰略溝通，也歡迎習主席明年再次訪問法國。