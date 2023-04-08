香港名媛蔡天鳳遭到前夫一家殺害分屍，至今仍有屍塊尚未尋獲，消息震驚外界。忍不住讓人想到，台灣27年前曾發生一起凶殺案，台北一名舞廳小姐離奇失蹤，結果發現被一名楊姓角頭殺害分屍，但頭顱到現在一直沒找到。對此，資深媒體人王瑞德分享，過世的奶奶曾跟家人託夢，成為破案關鍵。

花名「春子」的30歲紅牌邱姓舞廳小姐在1996年4月7日下午請假後，之後就失去音訊，好幾天都沒來上班，而且銀行裡的40萬存款被盜領。警方調查後，發現領完的錢都被一輛車牌號碼1079的轎車載走，追查後確認車主是萬華「咖吶幫」角頭楊金合，是一起謀財害命的分屍命案。

過世奶奶的託夢成了破案關鍵。（圖／翻攝自驚爆新聞線YouTube）

王瑞德在節目

透露，楊金合很喜歡邱女，每次來消費都買「全場」，案發當天他賭六合彩輸錢，假借要載邱女出去玩，到一個露營區小木屋住下，一進去就索討100萬，聲稱是這些年來，他在女方身上的花費，強押邱女去領錢，第1次領了10萬。

然而，2人後來為了還款問題爭吵，楊金合一氣之下竟將邱女給殺害分屍。在破案之前，邱女去世的奶奶曾跟家人託夢，告知邱女已經遇害，並要他們去查一輛車牌有「79」的白色轎車，沒想到查出來，楊金合的車牌號碼末2位就是79。

原本楊金合不認罪，但警方在後車廂找到邱女的印章，出示證據時，他驚訝表示：「我不是丟掉了嗎？怎麼可能找得到」，這一句話就露餡，才坦承犯案。針對這起案件，法院認定楊金合手段凶殘，沒有悔悟之心及教化可能，依強盜殺人罪將他判處死刑，最後槍決伏法。

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