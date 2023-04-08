大陸微信公眾號「駐斯里蘭卡使館」7日消息，近日，多名中國公民被不法分子以「高薪招聘」為由頭誘騙至斯里蘭卡、切斷與家人和外界聯繫後，被強制要求參加電信詐騙違法犯罪活動，未完成任務或嘗試脫身者遭到各種體罰和折磨，生命安全受到嚴重威脅，身體健康受到嚴重摧殘。中國駐斯里蘭卡大使館獲悉情況後，迅速協調斯警方部署警力，全力開展營救，抓獲電詐團夥骨幹及涉及非法傷害、非法拘禁的犯罪嫌疑人，成功營救出13名被困中國公民。

中國駐斯里蘭卡大使館再次鄭重提醒中國大陸民眾，切勿輕信所謂「工資高、門檻低、工作時間短、可享受旅遊」等海外高薪招聘資訊，避免落入「電詐網賭」陷阱。此次被解救人員受矇騙原因眾多，涉及招聘領域包括但不限於：客服、酒店、餐飲後廚、遊客攝影、珠寶生意、遠洋捕撈、碼頭港口工作、海鮮生意等。

發言人呼籲，如在斯遭非法拘禁，請受困者或家屬盡快向中斯兩國警方報警，並同時向中國駐斯里蘭卡大使館反映。