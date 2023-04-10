富旺（6219）董事長林正雄表示，未來4年內儲備推案總銷達201億元，業績能見度已排到2026年，營收和獲利呈現高成長可期。

富旺今年推案目標達5筆，總銷金額預估達95億元，包括新竹「富旺華時代」、「綠園段第8期」與「綠園段第9期」，台中「忠明南路VS向上路」、彰化「鹿港新案2671」等建案，以穩健布局自住市場為主。

富旺去年受到缺工影響，3個新成屋案延遲交屋，去年營收僅5.78億元，年減81.8％，導致每股稅後大虧6.35元。為了改善財務結構，提升每股淨值，今（10）日股東會通過減資6億元，減資比例約38.96％，減資後股本降至9.4億元！

林正雄表示，為避免受房市景氣循環影響獲利，一年多前早已轉型綜合開發商，並提高只租不售收益性不動產，以提供永續經營長期穩定成長的動能！

看好軌道經濟及高鐵娛樂購物城的大利多，富旺台中烏日「高鐵複合式商場」已取得建照，預計今年第三季動工、明年中營運，結合餐飲、服飾、休閒娛樂等26個店舖，初估每年可貢獻約0.53億元營收，助攻富旺營運成長添活水。

林正雄表示，房市因受打房影響，投資客將逐漸退去，反而讓重視產品力的建案表現亮眼，近期更因應疫情時代，積極推動造鎮計畫，著重在街道重整、公園建置、休閒公設等完善的社區總體營造，藉由建築大幅度轉變城市新意，同時讓剛性需求真正享受宅在家的生活樂趣。

展望2023年，富旺預計新竹「站前富時代」、「讚時代」、「悅時代」、苗栗「協奏曲」、台中「心海城」、雲林「幸福好好」、「雲科莊園」共七大建案完銷完工，總銷超過37億元。

法人表示，富旺下半年進入交屋入帳高峰期，預估今年營收逼近40億，EPS上看3元！