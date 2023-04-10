正基科技10日公布3月合併營收1.83億元，雖呈月增21.02％，順利寫下今年新高，不過相較於去年同期，年減幅度仍達到46.63％，正基指出3月營收年減率居高不下，主要是因為占公司營收比重較高的消費性電子產業客戶需求仍然低迷，與去年同期相較還有一段差距所致。

法人指出，就年減率言之，3月的年減率46.63％，已較2月及1月的年減率49.85％、71.07％出現收歛，不過因前二個月營運落底，今年首季營收4.53億元仍較去年同期的10.56億元腰斬，年減率達57.11％。

展望2023年，正基表示，消費性電子市場需求持續疲弱，成為拖累正基營收的元凶，以正基旗下品牌 AMPAK AIoT 無線網通模組產品的應用別來分析，消費性及非消費性客戶營收占比分別為80％、20％，為淡化消費性電子的影響，正基自去年起已積極投入車用電子、醫療、工控等利基型客戶的開發，並已初見成效，其中工業電腦、醫療這類利基型客戶去年的營收比重已來到二成，相較於前年的17％，增加了3個百分點。

此外，正基也看好Matter帶來的潛在商機，正基指出，在蘋果、Google、亞馬遜、三星等科技巨頭登高一呼下，由其組成的連線標準聯盟（CSA）已成功吸引逾280家科技公司參與其中，從而確立了Matter成為智慧家庭連線新標準的趨勢，預期未來五年內全球應用於智慧家庭的連網裝置將倍增， Matter 標準將成為驅動下一波物聯網成長的重要推力，在前景可期下，正基科技現已著手推出 Matter標準應用的無線模組，希望可以搶得先機，為下半年的營運增添新動能。