證交所最新統計，至2022年底止，美國仍穩居投資台股市值比重第一高，達到41.7％，其次為歐洲聯盟（EU）的23.2％，英國則為12.3％；亞洲第一大為新加坡，投資比率7.8％、日本居次，投資比率3.3％。