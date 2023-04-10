到去年底投資台股比重 美國41.7％最高 18:522023/04/10 工商 呂淑美 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 證交所最新統計，至2022年底止，美國仍穩居投資台股市值比重第一高，達到41.7％，其次為歐洲聯盟（EU）的23.2％，英國則為12.3％；亞洲第一大為新加坡，投資比率7.8％、日本居次，投資比率3.3％。 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 提前認列金融資產預期損失 京城銀3月稅前EPS 0.03元 分析：北京欲透過馬克宏來訪突破美國圍堵 加州前華裔巿長蘇王秀蘭返台 朝聖產茶之鄉品味特色茶席 #投資台股 #美國 #比率 #比重 #證交所 也許您會感興趣 推薦閱讀 台積電難接受美晶片法 王美花盼不影響雙方合作 13:022023/04/10 財經 牛彈琴揭馬克宏發出3明確信號：中國之行受極大震撼 10:132023/04/10 兩岸 宣傳戰持續 東部戰區發布「台島上空的聲音」 11:092023/04/10 兩岸 馬克宏對台「更坦率發言」遭刪除 要「歐洲人醒來」 14:362023/04/10 國際 《證交所》台股具高殖利率優勢 證交所赴日引資 12:182023/04/10 財經 創億資本領投2,100萬美元私募基金 開啟台灣首樁SPAC在美造殼上市 11:532023/04/10 財經 台股高殖利率優勢、ESG發展 日重量級法人按讚 11:532023/04/10 財經 《半導體》不滿補貼代價高 台積電：正在與華府溝通 12:282023/04/10 財經 《證交所》台股T＋1上路與否 林修銘：先創造4個有利環境 17:392023/04/10 財經 《國際金融》美股財報季登場 彭博：科技股將迎來「審判日」 16:492023/04/10 財經 資金回流債市 美國非投資等級債近周轉為買超 11:532023/04/10 財經 TikTok遭美封殺 拼多多跨境電商Temu逆勢竄起 14:582023/04/10 國際 美機密外洩爆監聽 韓國防部：軍方防監聽措施完備 14:542023/04/10 國際 《國際金融》亞股登場 台灣成焦點 08:482023/04/10 財經 美元霸權慘遭終結！人民幣卻不是大贏家 關鍵差在這裡 12:572023/04/10 財經 財經熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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