威廉斯在紐約大學的活動上表示，我個人不認為央行升息的步伐是3月份兩家銀行出現問題的原因。他指的是矽谷銀行（SVB）和Signature Bank接連倒閉，引發市場對金融體系的擔憂。

威廉斯同時也是聯準會負責利率決議的聯邦公開市場委員會（FOMC）副主席，是僅次於聯準會主席和副主席的第三號人物。

威廉斯表示，他認為這兩家銀行的問題在本質上是相當獨特的，不太可能反映金融體系的整體趨勢。

聯準會官員此前曾表示，隨著金融公司收緊放款，銀行業的壓力可能拖累經濟，最終可能導致經濟活動減少，但也有助於通膨進一步降溫。

威廉斯表示，雖然過去金融業出現問題時，信貸就會趨於緊縮，但就目前而言，我們尚未見到信貸環境正在收緊的明顯跡象，目前我們也不清楚如果發生這種情況，影響會有多大。

威廉斯並重申，他相信目前處於5%左右的通膨率將隨著時間緩慢下降，今年將降至3.75%，到2025年可能降至2%目標。此外，美國失業率從目前的低點3.5%逐漸升高至介於4%～4.5%。

他表示，他並不擔心市場對於降息的預期，儘管聯準會目前預期今年還會再升息一次，「我真的不擔心這種分歧，我認為部分原因是許多市場參與者和經濟學家預期經濟放緩的程度將超過我的預期」。