華宏表示，3月份整體營收表現較上月增加，主因中國疫後人力已恢復充足與物料需求補上，加上面板客戶需求稍有回溫，帶動光學材料銷售業績成長；客製化塗佈材料中的車載用防爆膜與製程用多功能膜，隨著客戶端需求增加提升拉貨動能。此外機能與熱導材料銷售，也因全球通膨調整商品庫存壓力緩解，皆較上月成長3成左右。

在全球環保節能的趨勢引導下，華宏配合客戶需求正開發可回收再利用材料、綠色及再生能源，體現在維護地球生態與環境平衡下，可同時滿足客戶需求變化及減少自然資源的浪費，皆可為華宏未來營運帶來正向成長動能。