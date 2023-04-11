台塑表示，由於大陸解封、全面調降存款準備率1碼(0.25％)及陸續推出刺激經濟措施，且第2季為亞洲輕裂廠密集歲修期及塑料需求旺季，加上近期OPEC+宣布減產，刺激原油價格勁揚，有利支撐石化產品行情，此外，台塑美國轉投資公司受惠低廉天然氣成本，可大幅提高開工率，使得第2季開工率87％高於第1季84％，產銷量增加，因此，預期第2季營業額將優於第1季。

南亞表示，第1季產業鏈經過近一年調控，庫存已至相對低位，但市況需求回溫未如預期，工廠採購保守，使得市場旺季不旺。 預期第二季起，部分負面因素逐步趨緩，消費動能轉強市況可望逐季回升。整體來說，南亞預估4月暨第二季營收將增加，主要是消費需求回溫，供應鏈庫存調節至健康水準，且第二季進入石化需求旺季，且工作天數較多，可望帶動各項產品交運量。

台化表示，3月製造業PMI並不理想，美國46.3近三年最糟，歐元區47.3、大陸財新回落至50.0，而台灣也從2月的51.4降回47.3，全部都在50榮枯線下，顯示經理人對預期不樂觀，另外，市場上除了大陸內需有些改善外，各國的外貿接單一般，去庫存至少將遞延到第2季末。以台化來說，預期第2季4月上旬起ARO-3及SM-3 兩個大廠歲修，加上塑膠減產，影響銷售量，但售價提升可以彌補，預估合併營收和第1季相當，但4月合併營收會少於3月。

台塑化表示，4月2日OPEC+無預警宣布5月起額外減產115.7萬桶/日至今年底，同時，之前俄羅斯宣布5、6月減產50萬桶/日亦延至今年底，使額外減產總量來到165.7萬桶/日，且宣布減產國家皆有能力執行，使此次減產可行度較高，另外，加上去年10月OPEC+決定減產200萬桶/日至今年底，使全球原油供給將大幅減少，市場預期供需狀況將逐步轉為短缺，庫存逐漸去化，帶動油價上漲，但美國經濟活動有開始走弱的現象，油品需求可能不如預期樂觀，導致油價漲幅受限。台塑化煉油廠4月因年度定檢，維持每日36.6萬桶運轉，第二季平均每日45萬桶(83％)運轉；輕裂廠OL#2將於4月下旬開車，預估第2季產能利用率70%，惟仍視下游需求狀況調整。