大陸國台辦12日召開例行記者會，針對前總統馬英九從3月27日至4月7日到大陸祭祖與交流，大陸國台辦發言人朱鳳蓮表示，馬先生此訪受到兩岸高度關注，社會輿論普遍給予積極評價，對促進兩岸交流往來、和平發展具積極意義，更再次證明「九二共識」是兩岸關係和平發展的定海神針。希望兩岸同胞在堅持「九二共識」的共同政治基礎上相向而行。

朱鳳蓮也說，慎終追遠、敬祖愛鄉是中華民族的優良傳統。中國人的精神內核裡始終都有不忘鄉愁、葉落歸根、團團圓圓的期盼，歡迎更多臺灣鄉親來大陸找找自己家的祖地祠堂，看看自己家族的族譜，尋根祭祖，認祖歸宗。

另被問到總統蔡英文過境美國一行，朱鳳指出，台灣輿論認為「馬英九努力拼和平，蔡英文將台灣帶入險境」，馬英九用行動證明了「九二共識」的有效性，有助於促進兩岸交流、化解敵意，反觀蔡英文則幾乎完全倒向美國，把台灣推進驚濤駭浪之中。