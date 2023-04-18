工總今日赴中國大陸拜會國台辦，與國台辦主任宋濤會面，會見宋濤時，工總理事長苗豐強但對於台商近年來在大陸遭遇的挑戰，苗豐強提出兩點期許與四點建議：

一是期許（大陸）加大對民企（台商）的支持。希望大陸能從制度和法律上把對國企民企平等對待的要求落實執行下來，從政策和輿論上鼓勵支持民營經濟和民營企業發展壯大。

二是期許（大陸）能更重視台商。台商參與大陸經濟的發展已經超過30年，投資金額超過2千億美元，但近幾年因為一些因素的干擾，台商投資大陸趨勢稍緩；因此，他期許大陸能加強對台商的重視。

基於這些期許，苗理事長向國台辦提出幾點建議：

1.建議擴大和深化「31條」、「26條」及地方的「惠台措施」，並督導落實情況。

2.協助台商轉型升級，讓留在大陸發展的台商找尋新的發展機會；同時，加強輔導台企加入供應鏈合作，爭取當地政府政策及資源支持。

3.執行政策應避免「一刀切」做法，應構建法治化的經營環境，賦予國資、民企、外資公平競爭環境與權利，加強智慧財產權的保護，才能提升國際競爭能力，以及公平競爭環境，才能吸引更多投資。

4.持續協助台商進行拓銷，以更多元的方式，協助台灣企業參與大陸內需。同時，引導台商藉由RCEP，享受成員關稅及原產地規則優惠，借助大陸面向RCEP、「一帶一路」等國家，來獲得更廣闊的市場利基。