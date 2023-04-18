第76屆世界衛生大會（WHA）將於5月21日至30日在瑞士日內瓦舉行，有媒體向世界衛生組織（WHO）詢問是否會邀台灣，得到的回覆為「194個會員國才能決定」，而以當前整體情勢看來，台灣恐將連續第7年無法參加。

2009年開始，台灣以「中華台北」（Chinese Taipei）名義、觀察員身份、部長名銜受邀參與WHA，但從2017年起，已連續6年未獲發函邀請。

由於第76屆WHA將至，《菱傳媒》以電子郵件詢問WHO「會邀請台灣參加第76屆WHA大會嗎」得到的回覆為「台灣是否能以觀察員身分參加WHA，是194個會員國才能決定的」，強調WHO為跨國政府組織，WHO秘書處在成員國制定的規範、政策下運作；該報導指出，由於民進黨政府不承認「九二共識」，在中國大陸的巨大影響力下，台灣恐將連續7年無法參與WHA。

外交部13日時曾表示，參與WHO及WHA是政府及民間共同的期望，對於第76屆WHA將秉持一貫正面、積極且審慎的態度，與衛福部共同努力，全力爭取以觀察員身分出席WHA，以及完整參與WHO相關會議、機制及活動。

外交部透露，已展開推案相關工作，持續與友邦及理念相近國家密切溝通協調，在現有的國際支持動能及基礎上積極推動，爭取最大的國際支持。外交部強調，無論今年受邀與否，政府都將籌組「世衛行動團」赴日內瓦表達我國參與WHA的決心，並與各國代表團進行專業交流。