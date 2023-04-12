SellCell該報告針對iPhone 14、三星S23和Google的Pixel 7進行調查，結果顯示，以二手轉賣價格來看，蘋果iPhone系列繼續保持其最佳價值，Pixel 7設備的售價比iPhone 14低48%，Galaxy S23的轉售價格平均低40%。不僅如此，該研究還發現，iPhone的價值在兩個月後甚至還再次增加，但三星和Pixel的價值則持續下降。

SellCell也指出，上述3品牌智慧機來說，單一機款貶值最快的就是三星最高規旗艦Galaxy S23 Ultra 1TB，上市兩個月後，其二手殘值暴跌55.6%。

近2~3年在疫情、全球通膨急速升溫下，嚴重影響消費者可支配所得，加上智慧型手機已經處於完全商品化的市場階段，消費者對於智慧型手機的消費模式不僅是將換機周期拉長，更意外帶動二手機市場崛起，可說是宏觀經濟逆風下的意外收穫。另外一方面，在環保意識抬頭下，市場對於二手智慧機的接受度也持續提高，在可以省荷包又兼顧環保的前提下，何樂而不為！