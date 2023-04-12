民視《綜藝大集合》今（12日）到雲林紅螞蟻生態園區慶祝第1111集的錄影，綜藝天王胡瓜帶領著阿翔、籃籃、郭忠祐以及張家瑋一起受訪，問到節目一共發出多少幸福獎金給鄉親們，胡瓜笑說若平均1集大概落在3萬，這樣算起來應該有4千萬，阿翔嚇問：「真的嗎？」胡瓜哭笑不得說，因為你沒參與，我都有在加碼，我有在算所以我知道。

但胡瓜強調獎金不是重點，主要感謝觀眾看節目長大，獎金與鄉親們共享，而且每個縣市鄉鎮幾乎走透透，根本走到觀眾家隔壁跟他們的阿公阿嬤玩遊戲，「觀眾0至99歲都在支持我們」，而且還塑造出「主委加碼」的金句，跟拍拍胸脯的手勢就是加碼的意思。

大夥與鄉親們互動。（民視提供）

節目入圍亞洲電視大獎，數次入圍金鐘獎拿下最佳主持人獎座，都是要感謝鄉親們擔任「隱性主持人」，帶給大家歡笑。而且外景夏熱冬冷風吹日曬，透早出門到夜半收工回去，阿翔也說主持團隊都是演藝圈的勞工朋友，其實工作人員更辛苦都是凌晨搭遊覽車到現場做準備，胡瓜也強調沒把錄影當工作，像是開同樂會把歡笑帶給大家。

胡瓜說：「第1111真是節目的里程碑，20幾年來真的要感謝觀眾的支持。」更說自己是「一肩責任」，會把節目做好更會傳承節目精神給後代，胡瓜強調節目跟電視台會是萬萬年都在的，一定會做到1萬1千集，籃籃更是說希望到1萬集時候，胡瓜還在節目領導他們，嚇得胡瓜說「怎麼可能在」。