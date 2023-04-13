台積電到高雄設廠被視為高雄市長陳其邁最大政績之一，但近日卻傳出計畫採購28奈米機台清單全數取消，2024年恐將無法如期營運。對此，國民黨前台南市議員謝龍介侄子謝克洋想起去年也傳出台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭一事，並PO出一張寫著「歡迎台積電來桃園設廠」、「感謝鄭文燦市長 鄭運鵬委員促成」的布條，狠諷「蠢到不行」。

對於台積電高雄設廠計畫恐生變，謝克洋昨(12)日在臉書PO出一張於2022年11月17日拍攝的照片，布條上寫著「歡迎台積電來桃園設廠」、「感謝鄭文燦市長 鄭運鵬委員促成」，謝克洋說該布條就掛在中華路上，鄭文燦與鄭運鵬的馬屁拍好拍滿。

謝克洋提到，在2022年10月30日時，有消息傳出台積電1奈米廠將落腳桃園龍潭，隨後鄭文燦與鄭運鵬馬上跳出來表示，是他們兩人從中央、地方分進合擊，造就這個成果。謝克洋說看到這張照片，真的覺得蠢到不行。

「好了啦民進黨」，謝克洋諷刺表示，民進黨一方面把台積電往美國送，又一直在國內消費台積電要在哪裡設廠；過去嗆台積電是黨國遺毒，上任後開始捧為護國神山一直消費。謝克洋直言，愛吹牛的青蛙最終還是吹破了肚皮。

高雄市長陳其邁昨強調「台積電投資高雄不變」，並表示相關工程在高雄都順利推動，「高雄絕對是台積電投資台灣的最佳夥伴，相信機會是留給準備好的人」，高市府會提供應辦事項等協助，全力來配合台積電投資台灣的計畫。