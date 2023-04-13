正與日本財務大臣在美國華盛頓參加會議的植田指出，全球不少國家正飽受高通膨之苦，但日本的情況卻相當不一樣。對於長期處於超寬鬆環境的日本，會不會過慢因應物價大漲所產生的風險，植田也不諱言表示，不可否認也是一種可能。
不過植田強調，應該更加留意的是，物價無法達成目標值2%的風險，而不是太早結束寬鬆政策，或者是遲遲不升息等議題上。植田已在G7（七大工業國）會議中向它國解釋，日本將繼續實施貨幣寬鬆政策，直到以穩定且持續的方式實現2%通膨目標。
日本央行新任行長植田和男表示，跟對抗現階段過高的物價動作有些慢比起來，外界應該更加注意，若過早實施緊縮政策，導致通膨無法長期達到2%目標值所帶來的危機才對。
正與日本財務大臣在美國華盛頓參加會議的植田指出，全球不少國家正飽受高通膨之苦，但日本的情況卻相當不一樣。對於長期處於超寬鬆環境的日本，會不會過慢因應物價大漲所產生的風險，植田也不諱言表示，不可否認也是一種可能。
不過植田強調，應該更加留意的是，物價無法達成目標值2%的風險，而不是太早結束寬鬆政策，或者是遲遲不升息等議題上。植田已在G7（七大工業國）會議中向它國解釋，日本將繼續實施貨幣寬鬆政策，直到以穩定且持續的方式實現2%通膨目標。
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