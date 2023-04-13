大立光今天下午舉行法說會，由於進入傳統淡季，加上工作天數較少，大立光2023年第1季合併營收為91.36億元，季減36.51%，年減10%，為2018年第1季以來單季低點，營業毛利為45.12億元，季減44%，年減17%，單季合併毛利率為49.39%，季減6.46個百分點，年減3.97個百分點，失守50%關卡，為2013年第4季以來新低，營業淨利為32.69億元，季減52%，年減18%，單季營業淨利率為35.78%，季減11.26個百分點，單季稅前盈餘為39.09億元，季減24%，年減42%，稅後盈餘為32.88億元，季減18%，年減40%，為2021年第2季以來單季低點，單季每股盈餘為24.64元。

若以產品組合來看，2023年第1季20M(百萬畫素)以上產品約占大立光營收10%到20%，10M(百萬畫素)以上產品約占60%到70%，8M以上約占0%到10%，其他產品約占20%到30%。