根據中國海事局網站消息，福建海事局發布航行警告，本周日（16日）台灣以北、東海海域可能有火箭殘骸墜落，自上午9點至下午3點之間，禁止船隻駛入下列海域：

A：26°05.58 N/123°20.52 E

B：25°42.30 N/122°55.50 E

C：26°32.94 N/121°57.06 E

D：26°56.40 N/122°22.08 E