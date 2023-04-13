根據中國海事局網站消息，福建海事局發布航行警告，本周日（16日）台灣以北、東海海域可能有火箭殘骸墜落，自上午9點至下午3點之間，禁止船隻駛入下列海域：
A：26°05.58 N/123°20.52 E
B：25°42.30 N/122°55.50 E
C：26°32.94 N/121°57.06 E
D：26°56.40 N/122°22.08 E
文章來源：闽航警11/23 东海可能有火箭残骸坠落
根據中國海事局網站消息，福建海事局發布航行警告，本周日（16日）台灣以北、東海海域可能有火箭殘骸墜落，自上午9點至下午3點之間，禁止船隻駛入下列海域：
A：26°05.58 N/123°20.52 E
B：25°42.30 N/122°55.50 E
C：26°32.94 N/121°57.06 E
D：26°56.40 N/122°22.08 E
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