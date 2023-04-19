新加坡總理李顯龍在新加坡國會參與政府施政方針辯論時，談及中美關係以及兩岸關係時指出，中國大陸將台灣視為最重要的課題，「一個中國」原則也是不可逾越的紅線，但西方卻有另一個論述崛起，把兩岸關係視為更廣泛的民主與獨裁意識形態課題，儘管多數國家正式採納的都是「一個中國」政策。

綜合新加坡當地媒體報導，李顯龍認為，這樣的意見分歧非常令人擔憂。他表示，台灣目前是中美關係最危險的爆發點。另外，他也重申，新加坡堅守著「一個中國」原則，並且繼續支持兩岸的和平發展。

他說，「目前有關台灣的緊張局勢，各方都在採取行動回應彼此。當蔡英文在過境美國期間與美國眾議院議長麥卡錫（Kevin McCarthy）會面之後，中國大陸軍方在台灣海峽展開了3天的軍事演習。根據央視報導，軍演是在對台島及周邊海域關鍵目標實施模擬聯合精確打擊。失算或發生意外的風險日益加劇。」

李顯龍還指出，中美關係短期內不會好轉，而即使兩國避免爆發正面衝突，維持敵意和惡劣關係對中美都有非常大的代價，對全世界而言也是「大麻煩」。

他表示，「這個前景非常令人擔憂，但我們還是希望中美關係不要惡化，雙方也能繼續維持開放的溝通渠道，並且在互相尊重與信任的基礎上，逐漸修復關係。」