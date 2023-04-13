漢來美食自2022年9月以來業績不斷仰攻創高，2022年全年合併營收37.6億元，較前一年度29.3億元增加28％；稅後淨利1.3億元，每股盈餘3.08元，較前一年度2.01元增加1.07元。2023年1月單月營收5.82億元更是歷史新高，除2月受農曆春節月份不同影響外，連續6個月單月營收刷新同期紀錄。2023年累計第一季營收12.96億元，季增13.36％、年增24.99％，單季營收刷新歷史，顯見營運已穩健邁入全新的里程碑。

2023年10月於台北南港開幕的台北漢來飯店內，漢來美食將會有7個營業餐廳。該地段鄰近南港展覽館、中國信託總部大樓及三井購物中心，匯集商辦、物販、餐飲、娛樂等設施，漢來美食除了將移植在高雄漢來大飯店經營27年的成功經驗及品牌經營策略，也將開創新的品牌餐廳及將推出海港自助餐廳變身升級版，預料將再掀起一波buffet話題和熱潮。

漢來美食過去展店主要落在百貨商場，原因是百貨已有選址評估、集客效益高、方便停車等優勢。除了高雄漢來飯店及未來的南港漢來之外，僅有名人坊世貿店是獨立店點，其它均與全台主要百貨公司合作；今年度起，街邊店展店將納入重點考量，與百貨店展店併行，尤其以年輕品牌如溜溜酸菜魚專賣店或上菜片皮鴨專賣店等菜系，客層多為年輕族群、朋友聚餐及社區小家庭，將積極展開展店規劃。

溜溜酸菜魚專賣店預計今年至少將再開出2—3家品牌分店。上菜及湯包等主題性強的餐廳這幾年也將持續展店，增加分店數、取得更大的營運經濟規模，以達成營收成長及獲利目標。