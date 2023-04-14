台灣行人安全性連續數月來遭到檢討，甚至被外媒稱「行人地獄」，近日日月潭有遊客過斑馬線，路過汽車沒有禮讓，民眾檢舉後，警方竟稱「後來的車有讓」，認定無違規不罰，讓網友炸鍋，直呼太扯。

網友在社群平台貼出一段影片，只見影片中，提著行李的遊客站在斑馬線準備過馬路，但沒有汽車打算禮讓，一連五輛車通過，直到對向行人走到路中央後，第六輛車才停下。

網友控訴，拿影片出來檢舉，警方竟稱「沒有違規」，更搬出10年前法條，稱本案民眾並未明確穿越道路，加上汽車視線遭違停車輛影響，從寬認定，所以不予舉發，讓網友炸鍋，痛批南投警方根本是行人地獄的幫兇。

對此集集分局回應，民眾在道路兩側等待，當行人開始穿越時，後面的車輛就暫停了，與違規場景不符。據了解，此條馬路為伊達邵商店街通往停車場的環湖道路，斑馬線是近期才畫上，卻沒想到很快就因行人安全鬧上版面。