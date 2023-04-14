王姓女子去年在網路發表文章，批評陳姓女同事的照片「恐怖到連鬼都退避三舍」，陳女委由律師提起刑事自訴，台灣高等法院駁回上訴，認定王女的言論是針對陳女的外表為批評貶低，依公然侮辱罪將王女判處拘役40天，可易科罰金，全案定讞。

王女因故不滿陳女，她透過網際網路在不特定人得以共見共聞之Instagram（IG）社群網站，於去年1月27日公開發表「陳女的照片阿。驅邪避鬼都很難因為他們恐怖到連鬼都退避三舍，實在不簡單」，陳女認為這樣的言論使自己感到難堪，貶損其人格尊嚴及社會評價，提起自訴。

一審及二審都認為，王女的言論內容針對陳女的外表為批評貶低，且言論內容所使用之語句，衡諸社會常情，堪以認定係針對陳的外表之負面貶抑用語，並具輕蔑、嘲諷及攻擊之意味。

法官認為王的言論客觀上已足貶損他人之名譽、尊嚴及社會評價，並足使陳女的心理及精神上感到難堪及不快，考量王女迄今仍否認犯行，未見對其所為有何悔意，判拘役40天，可易科罰金。